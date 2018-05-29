Suriye, Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıdı

Suriye, 1991'den bu yana fiilen Gürcistan'a karşı tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınması konusunda Abhazya ve Osetya yetkilileriyle anlaşma sağladı.

Abhazya ve Güney Osetya, 2008 Güney Osetya-Gürcistan Savaşından sonra, Rusya tarafından 2008 Eylül aynında tanınmış, devam eden süreçte. Venezuela başta olmak üzere Nikaragua, Vaunatu Cumhuriyeti, Transdinyester ile Güney Osetya ve Abhazya birbirlerini tanıyordu. Suriye ile birlikte 7 ülke Abhazya ve Güney Osetya’yı tanımış oldu.

Sputniknews'in haberine göre, Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacimba, devlet başkanlığının internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Abhazya ve Suriye, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilikler seviyesinde tanıdığını ve diplomatik ilişkiler kurduğunu ilan etti. Bu, iki ülkenin tüm alanlarda ilişkileri geliştirme arzusunu ortaya koyuyor" dedi.

Güney Osetya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Osetya ve Suriye, uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılığını teyit ederek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilikler seviyesinde tanıdığını ve diplomatik ilişkiler kurduğunu ilan etti" ifadelerine yer verildi.

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Suriye, Abhazya ve Güney Osetya’yı tanıdığını açıklamadan üç gün önce, 26 Mayıs 2018 günü, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için gittiği Gürcistan’da yapmış olduğu açıklamada "Türkiye olarak Abhazya ve Güney Osetya meselelerinin Gürcistan'ın uluslararası olarak tanınan sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde çözüleceğine inanıyoruz" demişti.

Canikli’nin açıklamasına Türkiye'de yaşayan Kafkasyalılar, tepki gösterdi. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) bu konuda yaptığı açıklamada "Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak yaklaşık 7 milyon nüfusu ile toplumumuzun, eşit yurttaşı olduğumuz devletimizden ve Hükumetimizden, Kafkasya’da yaşayan halkımızı ilgilendiren Abhazya ve Güney Osetya hususunda tarafların hassasiyetlerini dikkate alan bir hakem dili ile konulara yaklaşmasına dair beklentisini tüm ilgililere tekrar hatırlatıyoruz" demişti.