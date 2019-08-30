Suriye: ABD ve Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ planına katiyen karşıyız

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye ile ABD’nin ‘güvenli bölge’ oluşturma planlarına kesinlikle karşı olduklarını belirterek bu planların Suriye'nin bağımsızlık ve egemenlik hakkının ihlali olduğunu vurguladı.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda “güvenli bölge” oluşturma planına karşı ülkesinin tutumunu BM Güvenlik Konseyi’ndeki toplantıda bir kez daha yineledi.

ABD ile Türkiye’nin “güvenli bölge” planına karşı olduklarını belirten Caferi, bunun Suriye’nin bağımsızlık ve egemenliğinin ihlali olduğunu, Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümlerince de açık ihlal sayıldığını vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da BM’nin bu anlaşmanın tarafı olmadığını belirterek “ABD ve Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma niyetiyle ilgili açıklamalar dikkatimizi çekti. BM, bu anlaşmanın parçası değil ve bu konudaki görüşmelerin katılımcısı değil. Ama şunu kaydetmek gerekiyor ki, her bir anlaşma, sivillerin güvenliğini sağlama ihtiyacını da dikkate almalı” diye konuştu.