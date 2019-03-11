Suriye: ABD, Bağuz’daki hava saldırılarında en az 50 sivili öldürdü

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD liderliğindeki koalisyona ait uçakların Deyrezzor’un doğusundaki Bağuz kampına düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 50 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının Deyrezzor’un doğusundaki Bağuz kampına yönelik hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 50 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, bugün ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen bombardımanda çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi.

Hava saldırılarının bölgede IŞİD’in mevzilerinden kaçan onlarca aileyi hedef aldığı belirtildi.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu ifade edilirken ölü sayısının artabileceği bildiriliyor.

SANA’nın bildirdiğine göre ABD liderliğindeki koalisyona ait savaş uçakları geçen perşembe de Suriye-Irak sınırı yakınlarındaki Bağuz köyü çevresinde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri hedef aldıkları saldırıda beyaz fosfor bombası kullanmıştı.

ABD’nin IŞİD’le mücadele adı altında sürdürdüğü hava saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirten SANA, Suriye’nin defalarca BM nezdinde konuyu gündeme getirdiğini ve ABD’nin ülkede işlediği suçları soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası mekanizma oluşturulmasını talep ettiğini bildirdi.