Suriye: 400 YPG üyesi Menbiç'ten ayrıldı

Suriye ordusu, Şam ile YPG arasında varılan anlaşma gereğince 400 kadar YPG üyesinin Menbiç'ten ayrıldığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada YPG'nin Suriye hükümeti ile daha önceden varmış olduğu anlaşma kapsamında 400 kadar YPG üyesinin dün, 30 araç ile Menbiç'ten ayrıldığını açıkladı.

Açıklamada anlaşma ile Suriye'nin kuzey bölgelerinde barış ortamına dönülmesinin amaçlandığını vurgulandı.

Suriye Savunma Bakanlığı, çekilme anının görüntülerini Facebook hesabı üzerinden paylaştı.

Suriye ordusu geçtiğimiz hafta Menbiç'in merkezine girmiş ve idari binalara Suriye bayrağının çekildiğini duyurmuştu. Suriye ordusunun sevikatını sürdürdüğü Menbiç'e 5 binden fazla asker gönderildiği tahmin ediliyor.