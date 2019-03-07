'Sürgündeki Venezuela askerleri ülkeye zorla girme planından vazgeçti'

Ülke dışındaki 200 kadar Venezuela askerinin, Venezuela'ya zorla girme planı yaptığı, bu planın son anda iptal edildiği iddia edildi.

ABD yönetimi ve ABD destekli Juan Guaido, Venezuela'ya karşı "askeri seçeneğin" hala masada olduğunu söylerken, geçtiğimiz ay ülke dışındaki 200 kadar Venezuela askerinin ülkeye zorla girmeyi planladığı, ancak bu planın son anda iptal edildiği öne sürüldü.

Bloomberg'in iddiasına göre emekli Venezuelalı general Cliver Alcala tarafından yapılacak "darbe girişimi", Kolombiyalı yetkililerin planı fark etmesi üzerine durduruldu.

Ancak Guaido'nun ülkeye dönmesinin ardından, ABD yanlılarının askeri müdahale çağrısının güçlendiği aktarılıyor.

GUAİDO DARBE ÇAĞRISI YAPIYOR

Guaido, Venezuela ordusuna yaptığı çağrılarda Venezuela hükümetini desteklemeyi son vermelerini talep ederek darbe çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrı Venezuela ordusunda karşılık bulmadı.

Küba düşmanlığıyla bilinen ABD'li senatör Marco Rubio'nun Guaido'nun askeri müdahale çağrısını desteklediği biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump da, Venezuela'ya karşı "bütün seçeneklerin masada olduğunu" söylemişti.

Venezuela'ya ekonomik yaptırımları yoğunlaştıran ABD, bu adımla birlikte hükümete desteğin azalacağını ve askeri müdahalenin önünün açılacağını öngörüyor.