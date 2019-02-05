Süpermarketin çöp konteynerinden yiyecek aldıkları için yargılanıyorlar

Yılda 11 milyon ton gıda malzemesi çöpe giden Almanya'da, iki genç kadın bir süpermarketin çöp konteynerine atılmış yiyecekleri aldıkları için hırsızlık suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

Almanya’da iki kadın süpermarketin çöp konteynerinden yiyecek aldıkları için hırsızlıkla suçlanıyor. DW'nin haberine göre, Franzi ve Caro süpermarketin çöp konteynerine atılmış yiyecekleri aldıkları için duruşmaya çıktı. Öğrenciler durumu protesto etti. Franzi duruşmada, ''Yiyecekler çöpe atılmıştı, bize göre artık bir maddi değeri kalmamıştı. Süper market atık gıdaları satmayacaktı'' dedi. Hakim iki kadının suçlarını sabit gördü, 2 yıl ertelemeli para cezası aldılar.

Almanya'da yılda 11 milyon ton gıda malzemesi çöpe gidiyor, bu 275 bin kamyona sığacak kadar yiyecek israfı demek. Almanya'da çöp konteynerından bir şey almak yasak. Almanların %80'i çöpe daha az yiyecek gitmesini istiyor.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Franzi, ''Bu bizim ilk duruşmamız ve çok heyecanlandık, hala dizlerim titriyor'' dedi.