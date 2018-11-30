Süleymaniye’de PKK’ye yakın partinin ofisleri kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentinde KYB’ye bağlı asayiş güçleri PKK’ye yakınlığıyla bilinen Tevgera Azadi’nin (Kürdistan Özgür Toplum Hareketi) ofislerini kapattı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Süleymaniye kentinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı asayiş güçleri PKK’ye yakın olduğu belirtilen Tevgeri Azadi’nin (Kürdistan Özgür Toplum Hareketi) ofislerini kapattı.

Tevgeri Azadi’den yapılan açıklamada asayiş güçlerinin parti binalarını sardığı ve içeridekilerin çıkmasını istediği belirtildi. Parti üyeleri ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtilen açıklamada sadece iki parti üyesinin gözaltına alındığı, onların da daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Tevgeri Azadi Eşbaşkanı Muhammed Abdulla, Rudaw’a verdiği demeçte, ofislerine gelenlerin üst makamlardan emir aldıklarını söylediklerini belirterek “Bilmiyoruz. Kim bu üst makamlar” diye konuştu. Abdulla, IKYB yönetimine üç yıl on ay önce siyasi parti başvurusunda bulunduklarını ancak kendilerine yanıt verilmediğini söyledi.

Süleymaniye kentini yöneten KYB'nin asayiş güçleri, Tevgera Azadi'ye siyasi parti izni olmadığı için binaları boşaltması için 24 saatlik süre vermişti.

Tevgeri Azadi, Irak merkezi hükümeti Bağdat tarafından siyasi parti olarak tanınıyor ancak IKYB tarafından tanınmıyor.

IKYB Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, IKYB’e siyasi parti ruhsatı olmayan tüm ofislerin Bağdat’tan ruhsatları olsa da kapatılması talimatı vermişti.

Ekim 2014’te kurulan Tevgeri Azadi’nin IKYB’de 10 ofisi bulunuyor.

TÜRKİYE BAŞKONSOLOSU: DOĞRU ADIM

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Tevgera Azadi'ye ait binaların kapatılmasını “doğru bir adım” olarak nitelendirdi.

Karaçay "Doğru yönde atılmış bir adımdır ancak kapatılma gerekçelendirilirken terör örgütü olduğu gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır" dedi. Karaçay “terör sorununun çözülmesi halinde bunun ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını” kaydetti.