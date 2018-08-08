Suikast emrini Netanyahu mu verdi?

Suriyeli bilim insanı Aziz Esber’in öldürülmesinin ardında İsrail gizli servisi MOSSAD’ın olduğunu yazan New York Times, MOSSAD’ın bu tür operasyonlarını yalnızca başbakanların talimatıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.

Suriye’nin önemli bilim insanlarından Aziz Esber, Cumartesi akşamı arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde çalışan Esber’in öldürülmesinin ardından Suriye ve İran, İsrail'in olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı.

ABD’de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesinde çıkan bir makalede de suikastın MOSSAD tarafından gerçekleştirilmiş gibi göründüğü belirtildi.

Gazetenin 6 Ağustos tarihli nüshasında yayımlanan makalede İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Suriye’de daha önce de bilim insanlarına suikastlar düzenlediği belirtilerek, Esber’in geçen yıl İsrail tarafından hava saldırısı sonucu yıkılan bir silah fabrikasını yeraltında yeniden inşa etmeye çalışan birimin başında olduğu kaydedildi.

NYT’de yayımlanan makalede MOSSAD’ın ülkede daha önce de “suikast misyonları” yürüttüğüne işaret edilerek, MOSSAD’ın bu operasyonları için yalnızca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan emir aldığı belirtildi. İsrail Başbakanının konuyla ilgili bir açıklama yapmadığı ifade edilen makalede, suikastın ardından İsrail Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalara yer verildi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman suikastın İsrail tarafından yapıldığı suçlamalarına yanıt olarak “Ortadoğu’da her gün yüzlerce patlama oluyor. Her seferinde bizi suçlamaya çalışıyorlar. Bunları çok ciddiye almıyoruz” diye konuşmuştu.

ÜÇ YIL İÇİNDE DÖRDÜNCÜ SUİKAST OPERASYONU

İsminin gizli kalması koşuluyla NYT’ye konuşan bir Ortadoğu istihbarat servisi üst düzey yetkilisi, Aziz Esber suikastının İsrail’in son üç yıl içinde ülke dışında yürüttüğü en az dördüncü operasyon olduğunu bildirdi. Ancak bu operasyonların tümü Israil açısından "başarıya" ulaşamadı. Sözkonusu istihbarat yetkilisinin verdiği bilgilere göre Aziz Esber, MOSSAD tarafından uzun zamandır yakından takip ediliyordu. İsrail, Esber’in Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nde "Bölüm 4" olarak adlandırılan gizli bir birimi yönettiğine ve hassas güdümlü füze geliştirme çalışmalarını yürüttüğüne inanıyordu. Buna göre Esber, Suriye’de savaşın başladığı 2011’den önce de İsrail tarafından izleniyordu.

İstihbarat yetkilisinin bildirdiğine göre, İsrail, Suriye’de savaşın sona ermesinin ardından Esber'in başında olduğu birim tarafından geliştirilen hassas güdüm ve uzun menzilli füzelerin İsrail’i hedef almasından endişe ediyordu. NYT’nin açıklamalarına yer verdiği istihbarat yetkilisi, Esber’in çalışmalarında İranlı yetkililerle de işbirliği içinde olduğunu ileri sürdü.

MOSSAD'IN SUİKASTLARI

Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi savaştan önce de Batılı istihbarat servislerinin hedefinde oldu. Kimyasal silah geliştirdiği iddia edilen merkez, ABD ve Fransa’nın Suriye’ye uyguladığı yaptırımların da odağında yer aldı. 2007 yılında merkezde yaşanan patlamada 15 Suriyeli yaşamını yitirmişti. Suriye patlamanın İsrail’in sabotajı olduğu açıklamasını yapmıştı.

İsrail hiçbir zaman bu saldırılarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak MOSSAD geçmişte de bilim insanlarına düzenlediği suikastlarla gündeme geldi. 1970’lerde Mısırlı bir bilim insanının bıçaklanması ve nükleer projesinde çalışan iki Iraklının zehirlenerek öldürülmesi MOSSAD’ın suikastları olarak anılıyor. MOSSAD İran’da 2007 yılında nükleer program üzerine çalışan altı bilim insanını öldürmüştü. Yine bir füze projesinde bir İranlı general MOSSAD tarafından 17 askeriyle birlikte havaya uçurulmuştu.

İsrail’in operasyonlarında çok sayıda Lübnan, Filistin ve Suriyeli bilim insanı ve askerini hedef aldığı da biliniyor. MOSSAD, 2008 yılında Tartus’ta nükleer program çalışmalarında yer aldığı iddia edilen bir Suriyeli generale suikast düzenlemişti.

