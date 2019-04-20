Sudan'ın devrik lideri Beşir'in evinde 130 milyon dolar nakit bulundu

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir hakkında savcılık para aklama ve zimmetine yüklü miktarda para geçirme suçundan soruşturma başlattı. El Beşir'in evinde, 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğu açıklandı.

Sudan'da geçen aralık ayında artan yoksulluğa karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in istifası talebiyle yükselen halk hareketinin askeri darbe ile sonuçlanmasının yankıları sürüyor.

Sudan'da savcılar, ülkenin devrik lideri Ömer El Beşir'in evinde, 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğunu ve El Beşir'in kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre güvenlik güçleri, evde avro, ABD Doları ve Sudan Lirası'ndan oluşan 130 milyon doları aşkın nakit buldu.

Eski lider, aylarca süren protesto eylemlerinin ardından devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı. El Beşir daha sonra yüksek güvenlikli Kobar Hapishanesi'ne gönderildi.

Reuters Haber Ajansına konuşan bir Sudanlı yetkili, El Beşir'in evinde 351 bin ABD doları, 6 milyon euro ve 105 milyon ABD dolarına denk gelen beş milyar Sudan Lirası dolu çuvallar bulunduğunu açıkladı. Aynı yetkili, El Beşir'in soruşturma altında olduğunu ve "savcıların eski devlet başkanını Kobar Hapishanesi'nde sorgulayacağını" belirtti.

Para dolu çuvallara ait olduğu öne sürülen fotoğraflar basına şu şekilde yansıdı.