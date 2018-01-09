Sudan'daki protestolarda bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Geçen hafta Sudan'da ekmek fiyatlarının iki katına çıkarılmasının ardından protestolar başladı. Hükümetin geçen ay 2018 bütçesindeki sübvansiyonları kaldırdığını duyurmasının ardından ekmek fiyatlarının ikiye katlanması üzerine cumartesi günü ülkenin güneydoğu kenti Sennar'da da şiddetli çatışmalar yaşandı.
Pazar günkü protesto gösterileri Hartum'un yanı sıra güneydeki Nyala ve Geneina kentlerine de yayıldı. Önde gelen bir muhalefet liderinin tutuklanmasının ardından yetkili makamlar, gazetelere el koydu.
Guardian'da yer alan habere göre, bugünkü çatışmalarda bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Sübvansiyonların kaldırılması, ülkede enflasyonun yaklaşık yüzde 33'lük bir oranla devam etmesine karşı alınan kemer sıkma önlemlerinin bir parçası durumunda.
Sudan'daki kemer sıkma önlemleri, son birkaç yılda çok sayıda protesto gösterisinin başlamasına yol açtı. Uluslararası Af Örgütü, 2013'te akaryakıt fiyatlarının artışlarına tepki olarak binlerce kişinin sokaklara çıkmasıyla 185 kişinin öldüğünü açıklamıştı.