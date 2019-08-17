Sudan’daki anlaşma AKP’yi rahatlattı, Çavuşoğlu Hartum'da

Sudan’da El Beşir'in devrilmesinden aylar sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasında varılan uzlaşma, AKP'yi rahatlatmış gözüküyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılarak ‘Sudan’a desteğimiz artarak devam edecek’ dedi.

Sudan’da Müslüman Kardeşler’e yakınlığıyla bilinen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından AKP ile Sudan’ın yeni yönetimi arasındaki ilişkilerin seyri ve Türkiye sermayesinin ülkedeki yatırımlarının akıbeti merak konusu olmuştu.

Sudan’da halkın aylar süren protesto gösterilerinin ardından darbeyle yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi bugün muhalefetin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Güçleri ile 39 aylığına oluşturulacak geçiş yönetimi için “Anayasal Bildiri”yi imzaladı.

Gösteriler boyunca Özgürlük ve Değişim Güçleri’nin içinde yer alan Sudan Komünist Partisi, askeri yönetim ile varılan uzlaşmanın devrime zarar verdiğini ve eski rejimin suçlarının aklanarak devamı anlamına geldiğini belirterek bu sürece katılmayacağını açıklamıştı.

Hartum’daki imza törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tören öncesinde Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan ile de görüştü. Çavuşoğlu Hartum’da basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla törene katıldığını belirterek “Esasen biz başından beri Sudan’ın ve Sudan halkının barışı huzuru, kardeş Sudan’ın istikrarına vurgu yaptık. İçişlerine karışmadan, bu süreçte bir an önce uzlaşının sağlanmasının gerektiğini de sürekli kardeşlerimize ilettik. Sonuçta bir mutabakat sağlandı, 39 aylık bir sivil geçiş yönetimi olacak ve bu 39 aydan sonra ülke seçimlere gidecek. İnşallah kalıcı olur barış ve huzur” dedi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı el Burhan ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ömer Muhammed ile görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin mesajlarını kendilerine ilettik ve bugüne kadar olduğu gibi geçiş sürecinde ve sonrasında da Türkiye’nin kardeş Sudan’a, Sudan halkına desteğinin artarak devam edeceğini söyledik” dedi.

