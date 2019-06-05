Sudan'da yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a yükseldi

Sudan Doktorlar Komitesi, Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahı önündeki eylemcilere askerlerin silahlı müdahalesi sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a ulaştığını açıkladı.

Sudan Doktorlar Komitesi, Sudan'ın başkentinde eylemcilere yapılan silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a ulaştığını açıkladı. Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Dünkü ve bugün hastanede vefat edenlerle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 60 oldu. Ancak sayının bundan çok daha fazla olduğuna eminiz. Zira, oturma eylemi yapılan bölgedeki sahra hastanesinde yakılan ve bunun yanı sıra Nil Nehri'ne atılan cesetler olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sudanlı muhalifler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, çok sayıda göstericinin kayıp olduğunu belirtti.

Orduya bağlı güçlerin, başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericilere önceki sabah erken saatlerde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmış, kaynaklara göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.