Sudan'da yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi

Sudan'da eylemciler arasında yer alan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum'da ordunun göstericilere saldırmasının ardından ölü sayısının 100'e yükseldiğini, Nil Nehri'nden 40 cansız bedenin çıkarıldığını belirtti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da yapılan oturma eylemine askerlerin saldırması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e çıktığı belirtildi. Sudan'da eylemciler arasında yer alan Doktorlar Komitesi, Facebook'ta paylaştıkları bir mesajda Nil Nehri'nden 40 cansız bedenin çıkarıldığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre komite üyelerinden biri, hastanedeki cansız bedenleri teşhis ettiklerini ve ölü sayısının 100'ü bulduğunu bildirdi.

Ülkedeki şiddet olayları, Pazartesi günü Sudan yönetimindeki Askeri Geçiş Konseyi'nin emriyle askerlerin göstericilere ateş açmasıyla başlamıştı.