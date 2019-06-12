Sudan'da tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak: Görüşmeler yeniden başlıyor

Sudan'da eylemcilerin sivil itaatsizlik eylemini durdurarak askeri yönetimle yeniden görüşmelere başlayacağı belirtildi.
AFP'de yer alan habere göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından arabulucu olarak atanan Mahmud Drir, "Değişim ve Özgürlük Güçleri (DÖG), sivil itaatsizlik eyleminin bugünden itibaren sonlandırılmasını kabul etti. Sivil yönetim konusunda görüşme başlatılması konusunda iki taraf da anlaşmaya vardı" açıklamasında bulundu.
DÖG, bugün bir açıklama yayınlayarak genel grevin sonlandırıldığını duyurdu.
Drir, "Askeri Geçiş Konseyi, tüm siyasi tutukluları serbest bırakmayı kabul etti" dedi.