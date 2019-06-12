Sudan'da tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak: Görüşmeler yeniden başlıyor

Sudan'da Değişim ve Özgürlük Güçleri'nin yönetimdeki Askeri Geçiş Konseyi'nin sivil itaatsizlik eylemini durdurma çağrısını kabul ettiği ve iki taraf arasında görüşmelere yeniden başlanacağı belirtildi. Askeri Geçiş Konseyi'nin tüm siyasi tutukluları serbest bırakmayı kabul ettiği öğrenildi.

soL - Dış Haberler