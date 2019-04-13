Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sudan'da askeri müdahalenin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Sudan'da askeri müdahalenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir istifa etmiş ve tutuklanmıştı. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, bugün sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini iddia etti.

Devlet televizyonunda konuşan Burhan, "Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını" öne sürdü.

Sudan'da Savunma Bakanı Avad bin Avf perşembe günü ordunun yönetime el koyduğunu ilan etmiş ancak Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, dün akşam yemin ederek görevine başladı.