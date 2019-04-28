Sudan'da sivil yönetim için geçiş konseyi kurulacak

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında bir görüşmeler sonucunda ortak bir geçiş hükümeti işlevi görecek bir konseyin kurulması kararlaştırıldı.

Sudan'da yaklaşık iki hafta önce askeri darbe ile iktidarı ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında bir görüşmeler sonucunda ortak bir geçiş hükümeti işlevi görecek bir konseyin kurulması kararlaştırıldı.

Müzakerelere katılan Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri temsilcilerinden Ahmed er-Rabi, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Sivillerle ordu arasında ortak bir geçiş konseyi kurulması üzerinde anlaştık. Şimdi sivil ve askerlerin konseye katılımını belirlemek için istişareler yapılıyor” ifadelerini kullandı. Konseyin 15 kişiden oluşacağı açıklandı.

Sudan Komünist Partisi cuma günü yaptığı açıklamada Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında bir görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, iktidarın devri ve hükümet organlarının oluşturulması dahil karara bağlanmamış konuların görüşülmesi ve çözülmesi için bir ortak komite kurulması talebini dile getirmişti.

Sudan'da geçen aralık ayında artan yoksulluğa karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in istifası talebiyle yükselen halk hareketinin askeri darbe ile sonuçlanması tepkilere yol açmıştı. Sudan halkı, askeri binaların çevresinde oturma eylemini sürdürüyor ve Ordu'nun taleplerini yerine getirmesini bekliyor.