Sudan’da polis göstericilere biber gazıyla saldırdı

Sudan’da Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında yönetimin sivillere devri için bugün yeniden görüşmelere başlanırken, başkent Hartum’un kuzeyinde bir köprüyü kapatarak eylem yapan göstericilere polisin biber gazıyla saldırdığı bildirildi.

Sudan’da Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından askeri darbe yönetimi ile halk arasında iktidarın sivillere devredilmesi için görüşmelere bugün yeniden başlanacağı belirtilirken, özel polis güçlerinin başkent Hartum’un kuzeyinde bir köprüyü kapatarak gösteri yapan protestoculara biber gazıyla saldırdığı bildirildi. Saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Reuters’ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Hartum’un kuzeyinde yer alan bir köprüyü trafiğe kapatarak barikat kuran yaklaşık 100 kişiye biber gazıyla saldıran Hızlı Destek Güçleri’ne bağlı özel polis güçleri köprüyü kapatan barikatları da dağıttı.

Öte yandan Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasındaki görüşmelere bugün başlanacağı belirtilirken, Hartum’un merkezinde Savunma Bakanlığı binası önünde halkın 6 Nisan’dan bu yana yaptığı oturma eylemi ise sürüyor.

