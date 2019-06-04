Sudan’da ordu eylemciler ile anlaşmaları feshetti

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkanı Orgeneral Abdülfettah el Burhan, ülkedeki eylem hareketi ile varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini ve seçimlerin 9 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi'nin lideri Orgeneral Abdülfettah el Burhan, "Özgürlük ve Değişim" hareketiyle yapılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre El Burhan, seçimlerin 9 ay içinde, bölgesel ve uluslararası gözlemcilerin nezareti altında yapılacağını belirtti.

Sudan’ın başkenti Hartum’da dün kent merkezinde aylardan bu yana devam eden oturma eylemi, askerlerin sert müdahelesi ile dağıtılmış, olaylarda Sudan Doktorlar Komitesi’nin verdiği bilgiye göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti. Doktorlar Komitesi, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yaralı yüzlerce kişinin durumunun da ağır olduğunu söyledi.