Sudan’da kadınlar İslamcı rejime karşı sokaktaydı

22 yaşındaki Sudanlı bir kadın olan Alaa Salah, ülkedeki ayaklanmanın simgesi haline geldi.

Sudan ordusu ülkenin uzun zamandır cumhurbaşkanı olan Ömer El Beşir’i devirdi. Bu, aylardır sokaklarda başkana karşı ayaklanmayı sürdüren yüz binlerce Sudanlı protestocu ve bu protesto hareketinde itici güç olan cesur kadınlar için büyük bir galibiyet oldu.

Sudan’ın Savunma Bakanı Awad Mohamed Ahmed İbn Auf, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesince Sudan’ın Darfur bölgesinde insanlık suçu ve soykırım işlemekle suçlanan Beşir’in askeri gözaltına alındığını açıkladı. Ordunun El Beşir’i kovuşturma için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne devretmek isteyip istemediği açık olmasa da, Beşir'in 30 yıllık acımasız saltanatının kesin bir sona geldiği oldukça açık.

El Beşir’in devrilmesinde başarının büyük kısmı, ülkeyi sarsan isyanda önemli rolü olan ve rejimi devirmek üzere ortaya çıkan büyük ölçüde barışçıl hareketin yüzü haline gelen kadınlara yazılıyor.

Bu haftanın başlarında, 22 yaşında bir mühendislik ve mimarlık öğrencisi olan Alaa Salah adlı bir kadının, bir arabanın tepesinde protestoculara hitap ettiğini gösteren fotoğraf isyanın simgesi olarak yayıldı.

Yerel fotoğrafçı Lana Haroun'un çektiği görüntü, Salah'ın Sudan'ın başkenti Hartum'daki cumhurbaşkanlığı ve ordu merkezinin dışındaki bir insan deniziyle çevrili beyaz bir arabanın üzerinde durduğunu gösteriyor. Kadınların Sudan'ın geleneksel elbisesi olan “toub” tarzındaki pırıltılı beyaz kumaş giysisi ve altın ay küpeleri ile Salah, kalabalığa yukarıdan sesleniyor ve parmağını meydan okurcasına kaldırıyordu.

Salah'ın protestocuların eşliği ile şarkılar söyleyen ve tezahürat eden videosu da sosyal medyada oldukça yayıldı. Salah “Din adına bizi öldürdüler” diyor ve kitle “Devrim!" diye bağırıyordu.

Salah'ın ve diğer kadın protestocuların giydiği toub, El Beşir’in yönetiminde yıllarca süren çalkantı, baskı ve istikrarsızlık içerisindeki bir ülkede özgürlük, güç ve dayanışmanın sembolü haline geldi.

Women are at the forefront of the uprising in Sudan.

Crowd are chanting ‘revolution’.

— Samira Sawlani (@samirasawlani) 9 Nisan 2019