Sudan’da halka ateş açıldı, darbeciler müzakereleri durdurdu

Sudan’da askeri darbenin ardından sokakları terk etmeyen halka bugün yine ateş açıldı. Saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken, darbe yönetiminin iktidarın halka devredilmesini isteyen Özgürlük ve Değişim Güçleri ile müzakereleri askıya aldığı bildirildi.

Sudan’da aylar süren protesto gösterilerinin ardından Ömer El Beşir yönetiminin askeri darbeyle devrilmesi sonrası gösterileri sürdüren halka bugün yine ateş açıldı.

Başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı binası önünde iktidarın kendilerine devredilmesi talebiyle oturma eylemini sürdüren kitleye ateş açıldı.

Göstericilerin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden AFP’ye yapılan açıklamada ordunun barikatların kaldırılmasını ve oturma eyleminin sona erdirilmesini istediği ve müzakereleri durdurduğu bildirildi.

Bu karar gündüz saatlerinde Hartum’un merkezindeki oturma eylemini sürdüren halka Sudan ordusuna bağlı Hızlı Destek Güçleri’nce gerçek mermilerle ateş açılmasından birkaç saat sonra geldi.

Özgürlük ve Değişim Güçleri'nin bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) saldırıda en az 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Reuters’a konuşan SPA Sözcüsü Emced Ferid saldırıdan askeri konseyi sorumlu tuttuklarını belirterek “Önceki rejimin gösterilere karşı kullandığı yöntemlerin aynısını kullanıyorlar” dedi.

AFP’ye konuşan bir kişi ise yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Hartum’daki protesto gösterilerine pazartesi gecesi yapılan saldırıda da 6 kişi yaşamını yitirmiş, Askeri Geçiş Konseyi bu saldırının “kimliği belirsiz unsurlarca” gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü.



Sudan’da hayat pahalılığı ve artan baskılara karşı geçen aralık ayında başlayan gösterilerin ardından 11 Nisan’da ordu yönetime el koyarak devlet başkanı Ömer El Beşir’i devirmişti. Sudan halkı askeri darbe yönetiminin El Beşir iktidarının sürdürücüsü olduğunu belirterek iktidarın halka devredilmesi talebiyle sokakları terk etmemişti. Askeri Geçiş Konseyi iktidarın sivillere devredilmesi için Özgürlük ve Değişim Güçleri ile müzakereleri kabul etmiş, önceki gün yeniden bir araya gelen taraflar yeni yönetimin yapısı konusunda uzlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

