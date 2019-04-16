Sudan'da halk tarafını seçiyor

Sudan Komünist Partisi, Arap aleminde gerçekleşen devrimler arasında meydanlarda cinsel tacizlerin yaşanmadığı tek devrimin Sudan Devrimi olduğunu belirtiyor.

Sudan Komünist Partisi'nin internet sayfasında Sudan Devrimi'nin toplumda yarattığı kırılmaları anlatan bir haber yayınlandı. Haberde İslamcıların ricatına dikkat çekilirken, halk hareketinde emekçi örgütlenmesinin ve komünistlerin marjinalleştirilmek istenmesi anlatılıyor.

Sudan halkı Yemen ve Libya'dan farklı bir yol izliyor. Sudan Komünist Partisi'nin (SKP) aktardığına göre Arap aleminde gerçekleşen devrimler arasında meydanlarda cinsel tacizlerin yaşanmadığı tek devrim bu oldu. Babaların kızlarının geceyi ev dışında geçirmesine izin vermediği Sudan'da, genç kızlar ilk defa günlerce dışarıda kaldılar.

Günlerdir sokaklarda olan Sudan halkının deneyimleri "Yasaların hükmünün geçmediği, polisin olmadığı meydanlarda gençler geceler geçirdiler. Düzenin yerini devrimci disiplin almıştı, halk örgütlü hareket ediyordu. Alanlarda birisi rahatsızlanıp sahra kliniğine götürmesi gerektiğinde ambülanslar turuncu yelekli, borular öttüren gençler eşliğinde kalabalığın arasına dalıp hastayı yetiştirebiliyordu." cümleleriyle aktarılıyor.

Hükümet cephesindeki yenilginin şiddetiyle Sudan'da ahlaki bir kopuş yaşandı. SKP'nin haberinde mücadelenin siyasi ve ekonomik taleplerin ötesinde ahlaki bir boyut taşıdığına dikkat çekiliyor. Gerçeklerin üzeri yalanlarla örtülmeye çalışıldıkça bu yalanlar İslamcıların gerçek yüzünü ortaya çıkarttı. Bir İslamcı gazeteci, oturma eylemlerinin dış kaynaklı olduğunu iddia ederken eylemcilerin kendi maddi olanaklarıyla oraya geldiklerini herkes görüyordu. Yine İslamcılar tarafından muhalefetin başını çeken meslek örgütleri 'sendikaların peşine düştüler' denilerek suçlanırken İslamcıların emekçi düşmanlığı belli oluyordu.

Başkent Hartum'un 30 yıl öncesine döndüğü, İslamcıların gerçekte oldukları dar ölçeğe çekildiği anlatılıyor. Hartum sokakları, özgürce uyunan, şarkılar söylenen, sanatçılarla halkı buluşturan bir atmosfere kavuştu. SKP'nin haberinde silahlı kuvvetlerin bu uzun zaman diliminde İslamcılarla bütünleştiği, iç savaşta uğursuz misyonlara soyunduğu hatırlatılıyor. Fakat devrim anı gelip çattığında Genelkurmay kapılarına dayanan halkın ''Bu ordu halkın ordusudur, bu halk ordunun halkıdır, tek halk, tek ordu'' sloganıyla yeni bir kırılma yarattığı belirtiliyor.

Sudan'da komünistlerin Aralık 2018'de tırmanışa geçen halk hareketi içinde öncü bir rol oynadığı biliniyordu. Geçen hafta hükümetin eski bakanlardan biri, komünistler ile İslamcılar arasındaki çatışmadan halkın zarar gördüğü şeklinde bir açıklama yapmıştı. SKP, komünist-İslamcı karşıtlığında halkın taraf olmasının rahatsızlık yarattığına işaret ediliyor. Çünkü ortak amaç İslamcıları def etmek. Çatışma, İslamcılar ile komünistler arasında değil İslamcılar ile Sudan halkı arasında. Ülke kaynaklarının yağmalanmasından, ulusal egemenliğin çiğnenmesinden tüm halk rahatsız. Komünistler, halkla birlikte herkese eşit mesafede, liyakate dayalı bir yürütme belirlenmesini talep ediyorlar.