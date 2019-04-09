Sudan’da halk sokakta, Ömer Beşir’in kaçtığı iddiası yalanlandı

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in istifasını isteyen halkın Savunma Bakanlığı önündeki eylemi sürüyor. Eyleme müdahale eden hükümete bağlı güvenlik güçlerinin donanma birliklerince engellendiği belirtiliyor. Öte yandan dün sosyal medyada yer alan Ömer Beşir'in ülkeden kaçtığı iddiası yalanlandı.

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in istifası talebiyle Beşir’in konutunun da içinde yer aldığı Savunma Bakanlığı binası önündeki protesto gösterisi sürüyor.

Dün protestolar devam ederken sosyal medyada ordunun hükümeti devirdiği ve Ömer Beşir’in ülkeden kaçtığı iddiaları yer almıştı. Parlamentolar Arası Birlik toplantısı için Katar'da bulunan Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer sosyal medyada yayılan iddiaları yalanladı.

Ömer Beşir’in yakında istifasını duyuracağı ve bunun için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi’nin geçiş hükümeti liderinin kim olacağına karar vermesinin beklendiği belirtilirken, ABD, İngiltere ve Norveç Sudan’ı “siyasi geçiş için güvenilir bir plan” ortaya koymaya çağırdı.

Sudan’da geçen aralık ayında hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler haftasonu Beşir’in istifası talebiyle halkın Savunma Bakanlığı binasını kuşatmasıyla doruk noktasına ulaşmıştı. Bakanlık binası önünde kamp kuran göstericilere dün Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı’na bağlı personel tarafından ateş açılmış, bazı askeri birlikler göstericileri açılan ateşten korumuştu.

Bugün de benzer iki girişime karşı donanma birliklerinin göstericileri korudukları belirtildi.

Savunma Bakanlığı binası etrafında yaklaşık 3 bin kişinin oturma eylemini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı, haftasonu Hartum’daki gösterilerde 6 sivilin, Darfur’un batısındaki gösterilerde ise 1 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 15 sivil ve 42 güvenlik görevlisinin yaralandığı gösterilerde Hartum’da yaklaşık 2 bin 500 kişi de gözaltına alındı.

