Sudan'da halk sokakta

Sudan'da darbecilerin uyarılarına karşın halk sokakta. El Beşir'in yardımcısı eski savunma bakanı, askeri konseyin başkanı olarak yemin etti.

Ömer El Beşir'in yardımcısı olarak görev yapan ve Beşir'i deviren darbenin başa getirdiği Savunma Bakanı Awad Muhammed Ahmed Ibn Auf ve yardımcıları yemin etti.

Devlet ajansına göre, Kemal Abdülmaruf El Mehdi, kurulan geçici hükümette başkan yardımcısı olacak.

Darbe yönetiminin uyarılarına ve sokağa çıkma yasağına rağmen Sudan Komünist Partisi'nin çağrısıyla halk sokaklarda.

Sudan Meslek Örgütleri Birliği, göstericilerin sokakta kalmayı sürdürdüğünü ve rejim tamamen yıkılana kadar tüm Sudan'da eylemler yapmaya devam etmenin gerekli olduğunu söyledi.