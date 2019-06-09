Sudan'da grev öncesi toplu gözaltılar

Sudan'da, yönetimdeki Askeri Geçiş Konseyi'ne karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, ülkedeki banka, havaalanı ve elektrik işçilerinin, askeri yönetime karşı yapılması planlanan grev öncesi gözaltına alındıklarını duyurdu.

Sudan'da, yönetimdeki Askeri Geçiş Konseyi'ne karşı gösterileri örgütleyen Sudan Odalar Birliği, işçilerin grev öncesi gözaltına alındıklarını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Odalar Birliği, bazı diğer çalışanların da hükümet tarafından tehdit edildiğini savundu. Askeri Konsey'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Başkent Hartum'da hükümet yanlısı milislerini müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından, bugünden itibaren sivil itaatsizliğe gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

Eylemciler, Hartum'daki oturma eylemine yapılan kanlı müdahaleden sonra iktidara güvenemeyeceklerini söyleyerek müzakere önerilerini reddetti.

Arabuluculuk çalışmalarında yer alan üç muhalif isim de gözaltına alındı.