Sudan’da eyleme saldırı: 4'ü lise öğrencisi en az 5 ölü

Sudan’da düzenlenen protesto gösterisine kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 4'ü lise öğrencisi en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sudan'ın El Abyad kentinde düzenlenen protesto gösterisine kolluk kuvvetlerinin ateş açması sonucu 4'ü lise öğrencisi en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katliam eylemcilerle cunta arasında görüşmelerin yapılacağı günden bir gün önce gerçekleşti.

Gençler, Kuzey Kordofan eyaletinin başkentinde yakıt ve ekmek kıtlığını protesto etmek için karşı yürüdüğü sırada, eylemcilerin üzerine ateş açıldı.

Bölge valisi Muhammed Hıdır Muhammed Hamit eylemcilerle kolluk kuvvetleri arasında "ufak bir gerginlik" çıktığı açıklaması yaptı. Hamit hangi tarafın ateş ettiğini bilmediklerini iddia etti.

Sudan haber ajansı SUNA’ya göre, Kuzey Korfodan’da olayın ardından bütün okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı.