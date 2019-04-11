Sudan'da darbeden sonra kritik saatler

Sudan'da darbe yönetimi gece sokağa çıkma yasağını "uygulayacağı" konusunda eylemcileri uyarırken Sudan Komünist Partisi Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

Sudan ordusu, devlet televizyonundan göstericilere "gece sokağa çıkma yasağına meydan okumamaları" yönünde uyarı yaptı.

Sudan Komünist Partisi Siyasi Büro açıklamasında, halkı Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmaya çağırırken ordudan da yönetimi halka devretmesini istedi.

devamında Sudan Komünist Partisi-Siyasi Büro: "Silahlı Kuvvetleri derhal yönetimi halk hareketi güçlerine devretmeye çağırıyoruz. Halkımızı Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmaya çağırıyoruz."

(Partinin dahil olduğu muhalif çatı yapı da toplantı çağrısı yaptı)

— Hasan Sivri (@hasansvri) April 11, 2019