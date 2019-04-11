Sudan'da darbeden sonra kritik saatler

Sudan'da ordu darbesiyle diktatör Ömer El Beşir'in devrilmesi sonrasında ordu ve halk yeniden karşı karşıya.
Dış Haberler
Perşembe, 11 Nisan 2019 21:18

Sudan'da darbe yönetimi gece sokağa çıkma yasağını "uygulayacağı" konusunda eylemcileri uyarırken Sudan Komünist Partisi Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

Sudan ordusu, devlet televizyonundan göstericilere "gece sokağa çıkma yasağına meydan okumamaları" yönünde uyarı yaptı.

Sudan Komünist Partisi Siyasi Büro açıklamasında, halkı Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmaya çağırırken ordudan da yönetimi halka devretmesini istedi.

 

 