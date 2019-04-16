Sudan’da darbecilerden Suudilere desteğe devam kararı

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Yemen’deki Suudi Arabistan ve BAE güçlerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Sudan’da Ömer El Beşir’i devirerek yönetimi devralan askeri darbe yönetimi, Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyona desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada Sudan ordusuna bağlı güçlerin Yemen’de kalmaya devam edecekleri bildirildi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu yaptığı açıklamada “Koalisyona bağlılığımızı koruyoruz ve koalisyon hedeflerini gerçekleştirene dek kuvvetlerimiz Yemen'de kalmaya devam edecek" dedi.

Yemen’de Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğindeki koalisyonda yaklaşık 14 bin Sudan askeri bulunuyor.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olan Abdülfettah El Burhan da Sudan birliklerinin Yemen’e konuşlandırılmasını yöneten isimler arasında yer alıyor.

Yemen’de 2015’ten beri süren koalisyonun saldırılarında çoğu sivil onbinlerce kişi yaşamını yitirdi ve milyonlarca kişi açlıkla karşı karşıya.

