Sudan'da darbe yönetimi halktan barikatları kaldırmasını istedi

Sudan'da darbeyle yönetime gelen Askeri Geçiş Konseyi, iktidarın kendilerine devredilmesini isteyen halktan barikatları kaldırmasını istedi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, Savunma Bakanlığı'na çıkan sokaklara kurulan barikatların kaldırılmasını istedi.

Sudan'da halkın aylarca süren protesto gösterilerinin ardından 11 Nisan'da ordu Ömer El Beşir'i devirerek yönetime el koymuştu.

Sudan halkı ise 6 Nisan'da Savunma Bakanlığı önünde başlattığı oturma eylemini sürdürüyor.

Konsey Başkanı Abdülfettah Burhan "Bu şekilde devam edemez" diyerek barikatların kaldırılmasını istedi.

Savunma Bakanlığı önündeki göstericilerin yolları açmasını talep eden Burhan, ayrıca eylemcilerin aralarına katılacakların üstlerini aramalarının da yasa ihlali olduğunu öne sürerek bu uygulamaya son verilmesini istedi.

Konsey daha önce de eylemcilere benzer bir çağrıda bulunmuş ancak barikatları zor kullanarak kaldırmamıştı.

AFP'ye konuşan 23 yaşındaki eylemci Kawthar Hasaballah "Barikatlarda her zamanki gibi duyuracağız. Hiç kimse, askeri konsey bile bizi yerimizden oynatamaz" dedi.

