Sudan'da darbe ilan edildi, halk askeri yönetim istemiyor

Sudan'da saatlerdir beklenen ordu açıklaması geldi ve bir darbe yönetimi oluşturuldu. Olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. Sokaktaki halk askeri yönetimi kabul etmiyor.

Sudan Savunma Bakanı, Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, ülkeyi 30 yıldır yöneten Ömer el Beşir'e yönelik protestolar devam ederken sabah saatlerinde darbe yapıldığı haberlerinin geldiği Sudan'da beklenen ordu açıklaması yapıldı.

Sudan Savunma Bakanı Awad Muhammed Ahmed Ibn Auf, Beşir'in tutuklandığını, hükümetin ve yerel yönetimlerin feshedildiğini, kurulacak askeri konseyin ülkeyi iki yıl yöneteceğini ve üç ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Bakan iki yıllık bu geçiş sürecinin ardından sandık başına gidileceğini söyledi.

HALK ASKERİ YÖNETİM İSTEMİYOR

Sudan'da sokak eylemlerini organize edenlerse Ömer El Beşir'i istifa ettiren bir askeri darbeyi desteklemeyeceklerini, sivil bir geçiş hükümeti istediklerini duyurdu.

Eylemleri örgütleyenler arasında önemli bir gücü Sudan Komünist Partisi oluşturuyor.

AP'ye göre, Sudanlı meslek derneklerinin sözcüsü Sarah Abdülcelil, El Beşir rejiminin koşulsuz yıkılmasını istediklerini ve darbeyi desteklemediklerini duyurdu. Abdülcelil, geçici hükümete destek veren bir askeri konseyin “olabileceği”ni söyledi.

HALKIN TALEPLERİ DARBECİLERİN GÜNDEMİNDE YOK

Sabah saatlerinde kısa sürede yapılacağı bildirilen ordu açıklaması 9 saat sonra geldi ve sokağın taleplerine dair hiçbir şey içermiyor.

Geçiş hükümeti eylemcilerin ısrarına karşın askeri bir yönetim olarak açıklandı ve darbenin sadece El Beşir'i görevden aldığı savunuluyor. Tartışmalı olan en önemli başlıklardan biri darbe liderinin kendisi.