Sudan'da askeri yönetim: Savunma Bakanı ve Washington elçisi görevden alındı

Sudan'da darbe ile yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefet grupları ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir dizi karar açıkladı.

Sudan'da aralık ayından bu yana süren protestoların ardından yönetime el koyduğunu açıklayan Askeri Geçiş Konseyi, eylemcilerin taleplerinden vazgeçmemesi üzerine bir dizi karar açıkladı.

Askeri Geçiş Konseyi, siyasi gruplarla yapılan görüşmede "halkın beklentilerini gerçekleştirmek için pastadan pay kapma çabalarından ve dar çıkarlardan uzak durmaya" çağırarak, siyasi güçlerden bağımsız bir başbakan adayı belirlemelerini istedi.

BEŞİR'İN PARTİSİ HÜKÜMETTE YER ALMAYACAK

Askeri Geçiş Konseyi, devrik lider Ömer el Beşir'in partisinin "geçiş hükümetinde" yer almayacağını duyurdu. Konsey "Partinin varlıklarının yönetimi için bir komisyon kurulacak" dedi.

SAVUNMA BAKANI GÖREVDEN EMEKLİ EDİLDİ

Askeri Geçiş Konseyi, 11 Nisan'da askerin yönetime el koyduğunu duyuran ve bir gün sonra Askeri Geçiş Konseyi liderliğinden istifa ettiğini açıklayan eski Savunma Bakanı Avad bin Avf'ı görevden alarak emekliliğe sevk etti.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ GÖREVDEN ALINDI

Konsey tarafından yapılan açıklamada eylemcilere karşı güç kullanılmayacağı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun yeniden yapılandırılacağı, Sudan'ın Washington Büyükelçisi Muhammed Ata'nın görevden alındığı ve eylemlere katıldığı tutuklanan ordu, emniyet ve kamu mensuplarının serbest bırakılacağı duyuruldu.