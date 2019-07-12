Sudan’da askeri yönetim: Darbe girişimi önlendi

Sudan’da darbeyle yönetime gelen Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada bir darbe girişiminin önlendiğini belirtildi.

Sudan’da askeri darbe yönetiminden “darbe girişimi önlendi” açıklaması yapıldı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nden General Cemal Ömer tarafından yapılan açıklama devlet televizyonundan yayımlandı.

Açıklamada bazıları emekli olan subaylar tarafından darbe girişiminde bulunulduğu, girişimin önlendiği belirtildi.

Ömer darbe girişiminin liderinin de içinde olduğu 16 kişinin tutuklandığı söyledi ancak tutuklanan kişilerin isimlerini açıklamadı. Ömer darbe girişiminin ne zaman olduğuna ilişkin de bir açıklama yapmadı. Ancak Özgürlük ve Demokrasi Güçleriyle yapılacak nihai anlaşma öncesinde darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Sudan’da iktidarın halka teslim edilmesini talep eden Özgürlük ve Demokrasi Bildirgesi Güçleri geçen hafta Askeri Geçiş Konseyi ile ülkeyi seçime götürecek üç yıllık süreçte ortak bir yönetim konseyi oluşturmak konusunda uzlaşmaya varmıştı.