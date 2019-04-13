Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden 'diyalog' çağrısı

Sudan'da askeri müdahalenin ardından kurulan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefet gruplarına 'sivil yönetime geçiş için diyalog' çağrısında bulundu.

Sudan’da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ne bağlı muhalefet grupları, perşembe günü yönetime el koyan askeri yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebinde ısrarını sürdürüyor. Eylemlerin darbe ve sokağa çıkma yasağına rağmen devam etmesi üzerine askeri yönetim geri adım atarak önce sokağa çıkma yasağını kaldırdı; ardından da muhalif gruplara 'diyalog' çağrısı yaptı.

Sudan Meslek Odaları (SPA), Askeri Geçiş Konseyi'nin "sivil yönetime geçişe" ilişkin diyalog çağrısını kabul ettiğini açıkladı.

SPA'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalif grupların askeri yönetimden toplantı daveti aldığı ve buna olumlu yanıt verildiği ifade edildi.

Müzakere masasına oturmanın amacının, eylemcilerin talebi olan sivil bir geçiş yönetiminin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada toplantıya katılacak muhalefet heyetinde SPA ve muhalif gruplardan 10 kişinin yer alacağı bildirildi.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuş ancak ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini belirtmişti.