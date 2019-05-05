Sudan'da 'arabuluculuk' aldatmacası: Askeri yönetimin teklifini sundular

Sudan'da geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek başkanlık konseyini oluşturmak amacıyla Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında müzakereleri sürdüren Arabuluculuk Komitesi, taraflara askeri yönetimin teklifini sundu.

Sudan'da askeri darbe ile yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasındaki görüşmeler sonucunda oluşturulan "Arabuluculuk Komitesi", taraflara askeri yönetiminin teklifini sundu.

Geçiş sürecinde Sudan'ı yönetecek başkanlık konseyi ile ilgili görüşmelere başladığı bildiren Arabuluculuk Komitesi, taraflara Sudan’ı geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyinin 7’si sivil, 3’ü asker 10 üyeden oluşmasını teklifini iletti. Aynı teklif müzakereler sırasında Askeri Geçiş Konseyi tarafından Özgürlük ve Değişim Güçleri'ne önerilmişti. Özgürlük ve Değişim Güçleri ise başkanlık konseyinin 8’i sivil, 7’si asker 15 kişiden oluşturulmasını önermişti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor. Ayrıca Temsilciler meclisinde ise yüzde 40 kadın kotası istiyor.

Sudan'da geçen aralık ayında artan yoksulluğa karşı başlayan ve Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in istifası talebiyle yükselen halk hareketinin askeri darbe ile sonuçlanması tepkilere yol açmıştı. Sudan halkı, askeri binaların çevresinde oturma eylemini sürdürüyor ve Ordu'nun taleplerini yerine getirmesini bekliyor.