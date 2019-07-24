Sudan ordusu: İslamcı darbe girişimi önlendi

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi 11 Temmuz’daki darbe girişiminin İslamcılar tarafından planlandığını açıkladı. Konseyden yapılan açıklamaya göre, darbe girişimine katılan Genelkurmay Başkanı ile Ömer el Beşir’in partisinin liderleri tutuklandı.

Sudan’da aylarca süren halk hareketinin ardından Nisan ayında yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi, 11 Temmuz’da önlediklerini duyurduğu darbe girişiminin İslamcı gruplarca planlandığını açıkladı.

Sudan ordusundan bugün yapılan açıklamada, darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklananlar arasında Genelkurmay Başkanı General Haşim Abdülmuttalib ile Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden bazı görevlilerin olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca “İslami hareketlerden ve [Ömer el Beşir’in] Ulusal Kongre Partisi’nden liderler”in de tutuklananlar arasında olduğu kaydedildi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi 11 Temmuz’da bir darbe girişimini önlediklerini duyurmuş ve bazı güvenlik görevlilerinin merkezinde yer aldığı girişimin ardından 16 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.



Bugün yapılan açıklamada tutuklananların sorgularının devam ettiği ve mahkemeye çıkarılacakları belirtildi.

'AMAÇ ÖMER EL BEŞİR'İ YENİDEN İKTİDARA GETİRMEKTİ'

Açıklamada darbe girişiminin hedefinin Ömer el Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin yeniden iktidara getirilmesi olduğu kaydedildi.

Sudan Genelkurmay Başkanlığı’na getirilen Muhammed el Hüseyin de tutuklamalarla ilgili ayrıntıları Sudan devlet televizyonunda anlattı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi geçen ay yaptığı açıklamada da birden fazla askeri darbe girişimini önlediklerini duyurmuştu.

11 Temmuz’daki darbe girişiminden yaklaşık bir hafta sonra Özgürlük ve Demokrasi Bildirgesi Güçleri ile Sudan Askeri Geçiş Konseyi arasında ortak bir yönetim oluşturmaya dönük anlaşma imzalanmıştı.

SUDAN KOMÜNİST PARTİSİ 'ANLAŞMA'YA KARŞI UYARMIŞTI

Sudan Komünist Partisi anlaşmanın devrim hedeflerinden uzak ve askeri yönetimin devamı niteliğinde olduğunu vurgulamıştı. Anlaşmanın Askeri Geçiş Konseyi'ne gelecekteki yargılanmalarına karşı bir koruma sağladığını da ifade eden Sudan Komünist Partisi, bu anlaşma çerçevesinde kurulacak hükümetin hiçbir aşamasında yer almayacağını duyurmuştu.

