Sudan Komünist Partisi'nden çağrı: Askeri Geçiş Konseyi ile tüm görüşmeler durdurulmalı

Sudan'ın El Abyad kentinde dün bir protesto gösterisine düzenlenen saldırıda 8 kişinin başından vurularak öldürüldüğünü açıklayan Sudan Komünist Partisi, muhalefet güçlerini Askeri Geçiş Konseyi ile görüşmeleri derhal durdurmaya çağırdı.

Sudan Komünist Partisi (SKP), dün El Abyad kentinde düzenlenen gösteride ordunun ve güvenlik güçlerinin tetiklediği saldırıda 8 kişinin başından vurularak öldürüldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Katliamın ardından başkent Hartum ve diğer büyük kentlerde binlerce eylemcinin sokağa dökülerek "bu soğukkanlı işlenen suçu" lanetlediğini açıklayan SKP, eylemlerde suçluların adalet karşısına çıkmasının talep edildiğini ve halkın bu suçun temel sorumlusu olarak Askeri Geçiş Konseyi'ni gördüğünü belirtti.

Eylemcilerin, 11 Nisan 2019 tarihinden bu yana yapılan katliamların sorumlularının adalet önüne çıkmasına dek Askeri Geçiş Konseyi'yle görüşmelerin derhal durdurulmasını talep ettiğini dile getiren SKP, Askeri Geçiş Konseyi ile görüşmeleri yürüten Özgürlük ve Değişim Güçleri'nin (ÖDG) tüm unsurlarının da bu suçu lanetlediğine dikkat çekti. SKP, ÖDG'yi Askeri Geçiş Konseyi ile tüm görüşmeleri acilen durdurmaya çağırdı.

Askeri Geçiş Konseyi'nin Haziran Katliamı raporunu kınama konusunda muhalefet güçlerinin birleştiğini de ifade eden SKP'den yapılan açıklamada "Son birkaç günde ülkede tekrarlanan yegane slogan sivil yönetim talebi oldu. Slogan, Askeri Geçiş Konseyi sponsorluğundaki komitenin 3 Haziran katliamında yayımladığı palavra dolu raporun ardından başladı. Eylemcilerin tüm büyük kentlerdeki bu talebi sivil yönetimi içermektedir" denildi.

