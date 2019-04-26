Sudan Komünist Partisi: Devrim sürüyor

Sudan’da dün Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında yapılan toplantının sonuçlarına dair bir bilgi notu yayımlayan Sudan Komünist Partisi, darbenin ardından sokakları terk etmeyen kitlelerin kararlılığı sayesinde olumlu bir adım atıldığını açıkladı.

Sudan’da dün halk başkent Hartum’daki ordu karargahı önündeki eylemlerini sürdürdüğü sırada Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında bir görüşme gerçekleşti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri içinde yer alan Sudan Komünist Partisi toplantının ardından yayımladığı bilgi notunda “Devrim sürüyor. İktidar halka” dedi.

Askeri Geçiş Komitesi’nde yer alan ve Ömer El Beşir’in iktidarının sürdürücüsü olan üç ismin istifasını sundukları belirtildi.

Sudan Komünist Partisi Merkez Komite Sekretaryası imzasıyla yayımlanan açıklamada dünkü toplantının sonuçları sıralandı:

“Özgürlük ve Değişim Güçleri ile Askeri Geçiş Konseyi arasında Cumhuriyet Sarayı’nda bir toplantı yapıldı.

Toplantı kitlelerin ordu karargahının olduğu meydandaki işgal eylemini sürdürdüğü sırada gerçekleşti.

Toplantının sonuçları şunları kapsıyor:

1- Özgürlük ve Değişim Güçleri’nin halkın lideri ve temsilcisi olarak tanınması.

2- İktidarın devri ve hükümet organlarının oluşturulması dahil karara bağlanmamış konuların görüşülmesi ve çözülmesi için bir ortak komite kurulması.

3- Bir dizi görüş ayrılığında anlaşmaya varıldığı ilan edilmiştir.

4- İki taraf da elde edilen sonuçların tatmin edici olduğunu dile getirmiş ve halen ihtilaflı konuları çözmek için birlikte çalışmaya devam etme sözü vermiştir.

5- Özgürlük ve Değişim Güçlerince El Beşir rejiminin sürdürücüsü ve İslami hareketinin üyeleri olmakla suçlanan Askeri Geçiş Konseyi’nin üç üyesi istifasını sunmuştur. Özgürlük ve Değişim Güçleri’nin Askeri Geçiş Konseyi ile görüşmelere başlamak için bu üç üyenin görevden alınmasını talep ettiğini zikretmek kayda değerdir.

Bu olumlu bir adımdır ve diktatörlük rejiminin dağıtılması ve tasfiyesinin başlayabilmesi için iktidarın derhal sivil hükümete devredilmesi talebiyle ülkenin dört bir yanında protesto eylemlerine devam eden kitlelerin ortaya koyduğu azim, kararlılık ve baskının sonucudur.

Devrim sürüyor!

İktidar halka.

Sudan Komünist Partisi Merkez Komite Sekretaryası

25 Nisan 2019”