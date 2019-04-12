Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nden açıklama: Ömer Beşir'in partisi seçime girecek

Sudan’da Ömer El Beşir’i indiren darbenin başındaki Askeri Geçiş Konseyi bugün bir açıklama yaparak ‘iktidarda kalma niyetlerinin olmadığını' söyledi. Açıklamada konseyin ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağı kaydedildi.

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i görevden alarak yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada “İktidarda kalma niyetimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz” denildi. Açıklamada Ömer El Beşir'in gözaltında olduğu belirtilerek, planlanan seçimlere Beşir'in partisinin de gireceği kaydedildi.

Konseyin siyasi komite başkanı Ömer Zeynelabidin tarafından yapılan açıklamada, askeri yönetimin “barışçıl diyalog ortamı yaratmak istediği ve halka herhangi bir güç kullanmayacağı” ifadesine yer verildi.

Zeynelabdin komitenin bugün siyasi gruplarla görüşmelere başlamayı planladığı açıklamasında bulundu.

Çözümün "ordudan değil protestoculardan geleceğini" belirten komite başkanı, askeri konseyin yeni hükümete müdahale etmeyeceğini ancak geçiş sürecinin en az bir ay, en fazla 2 yıl olmasının beklendiğini söyledi.

Yeni hükümetin sivillerden oluşacağını belirten Zeynelabidin, planlanan seçimlere Ömer El Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin de katılacağını söyledi.

'ÖMER EL BEŞİR İADE EDİLMEYECEK'

Hakkında 2003 yılındaki iç savaşta insanlık ve savaş suçu işlemek suçlarından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı bulunan Ömer el Beşir'i iade etmeyeceklerini belirten Zeynelabidin, "Biz, Askeri Konsey olarak devlet başkanını iade etmeyeceğiz. Ancak onu yargılayabiliriz" dedi.

Açıklamada ordunun iktidarı devralmasını halkın talep ettiği kaydedilirken, “İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer El Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında" ifadeleri kullanıldı.

'ABD YAPTIRIMLARINI KIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Açıklamada, "ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" denildi.

Öte yandan Sudan’da darbenin ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan binlerce kişi dün gece de iktidarın halka verilmesi talebiyle protesto gösterilerini sürdürdü.

