Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nden açıklama: Ömer Beşir iade edilmeyecek

Sudan’da Ömer El Beşir’i indiren darbenin başındaki Askeri Geçiş Konseyi bugün bir açıklama yaparak ‘iktidarda kalma niyetlerinin olmadığını' söyledi. Ömer El Beşir'in iadesinin sözkonusu olmadığı belirtilen açıklamada Beşir'in ülkede yargılanabileceği ve partisinin gelecek seçimlere katılacağı kaydedildi. Açıklamada askeri konseyin ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağı ifade edildi.

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i görevden alarak yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada “İktidarda kalma niyetimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz” denildi. Açıklamada Ömer El Beşir'in gözaltında olduğu belirtilerek, planlanan seçimlere Beşir'in partisinin de gireceği kaydedildi.

Konseyin siyasi komite başkanı Ömer Zeynelabidin başkent Hartum'da yaptığı basın toplantısında askerin yönetime el koymasını "Bu bir darbe değil, değişim için bir araç" diye niteledi. Zeynelabidin yaptığı açıklamada askeri yönetimin “barışçıl diyalog ortamı yaratmak istediği ve halka herhangi bir güç kullanmayacağı” ifadesine yer verdi.

Zeynelabdin komitenin bugün siyasi gruplarla görüşmelere başlamayı planladığı açıklamasında bulundu.

Çözümün "ordudan değil protestoculardan geleceğini" belirten komite başkanı, askeri konseyin yeni hükümete müdahale etmeyeceğini ancak geçiş sürecinin en az bir ay, en fazla 2 yıl olmasının beklendiğini söyledi.

Yeni hükümetin sivillerden oluşacağını belirten Zeynelabidin, planlanan seçimlere Ömer El Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin de katılacağını söyledi.

'ÖMER EL BEŞİR İADE EDİLMEYECEK'

Hakkında 2003 yılındaki iç savaşta insanlık ve savaş suçu işlemek suçlarından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı bulunan Ömer el Beşir'i iade etmeyeceklerini belirten Zeynelabidin, "Biz, Askeri Konsey olarak devlet başkanını iade etmeyeceğiz. Ancak onu yargılayabiliriz" dedi.

Açıklamada ordunun iktidarı devralmasını halkın talep ettiği kaydedilirken, “İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer El Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında" ifadeleri kullanıldı. Zeynelabidin, Beşir'in nerede tutulduğuna ve gözaltındaki diğer kişilerin kim olduğuna ilişkin bir bilgi ise vermedi.

'ABD YAPTIRIMLARINI KIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Açıklamada, "ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" denildi.

Öte yandan Sudan’da darbenin ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan binlerce kişi dün gece de iktidarın halka verilmesi talebiyle protesto gösterilerini sürdürdü.

