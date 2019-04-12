Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nden açıklama

Sudan’da Ömer El Beşir’i indiren darbenin başındaki Askeri Geçiş Konseyi bugün bir açıklama yaparak ‘iktidarda kalma niyetlerinin olmadığını' söyledi. Açıklamada konseyin ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağı kaydedildi.

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i görevden alarak yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada “İktidarda kalma niyetimiz yok. İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz” denildi.

Konseyin siyasi komite başkanı Ömer Zeynelabdin tarafından yapılan açıklamada, askeri yönetimin “barışçıl diyalog ortamı yaratmak istediği ve halka herhangi bir güç kullanmayacağı” kaydedildi.

Zeynelabdin komitenin bugün siyasi gruplarla görüşmelere başlamayı planladığı açıklamasında bulundu.

Çözümün "ordudan değil protestoculardan geleceğini" belirten komite başkanı, askeri konseyin yeni hükümete müdahale etmeyeceğini ancak geçiş sürecinin en az bir ay, en fazla 2 yıl olmasının beklendiğini söyledi.

Yeni hükümetin sivillerden oluşacağını belirten Zeynelabdin, planlanan seçimlere Ömer El Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin de katılacağını söyledi.

Açıklamada ordunun iktidarı devralmasını halkın talep ettiğini söyleyen Zeynelabdin “İktidar için biz koşmadık, Beşir'in partisinin bir parçası değiliz. Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer El Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında" ifadeleri kullanıldı.

'ABD YAPTIRIMLARINI KIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Açıklamada, "ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız. 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak. Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz" denildi.

Öte yandan Sudan’da darbenin ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan binlerce kişi dün gece de iktidarın halka verilmesi talebiyle protesto gösterilerini sürdürdü.

