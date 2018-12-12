Strazburg'da silahlı saldırının ardından operasyon başladı

Fransa'nın Strazburg kentinde Noel pazarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Üç kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı saldırıyı yapan kişi hala bulunamadı.
Alarma geçen polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı belirtiliyor.
250 polis 29 yaşındaki saldırganı arıyor. Saldırganın Fransa'da polis kaydı olduğu bildiriliyor.
'HAYAT DEVAM ETMELİ'
Konuyla ilgili "terör" soruşturması açılırken Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada "hayat devam etmeli" dedi.
Ries, "Bir teröristin yaşam biçimimizi bozmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.