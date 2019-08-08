Stoltenberg: Türkiye’nin NATO’daki rolü S-400 meselesinden daha derin

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Şundan kesin olarak eminim ki Türkiye çok değerli ve önemli bir NATO müttefiki olmayı sürdürecek ve S-400’ün bazı sorunlar yaratmasına karşın Türkiye ile birlikte çok sayıda meseleye karşı birlikte çalışacağız' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Avustralya’nın Sidney kentindeki Lowy Institute adlı "düşünce kuruluşu"nda verdiği konferansta Türkiye’nin NATO üyeliğine ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Stoltenberg’e Türkiye’nin şimdiki ve gelecekteki NATO üyeliğini ne kadar güvenilir bulduğu soruldu. NATO Genel Sekreteri “Türkiye’nin S-400 Rus hava savunma sistemi satın alma kararı ulusal egemen bir karardır ama bu kararın sonuçlarından endişeliyim” dedi. NATO üyesi ülkelerin hangi sistemleri alacaklarının ulusal bir karar olduğunu söyleyen Stoltenberg “NATO için önemli olan (bu sistemlerin) birlikte işleyebilmesidir” dedi.

S-400’lerin NATO’nun hava ve füze savunma sistemlerine entegre edilmeyeceğini belirten Stoltenberg, bu kararın sonuçlarından birinin de Türkiye’ye F-35’lerin teslimatı konusunda olduğunu söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki Patriot görüşmelerinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’nin İtalya ve Fransa ile de SAMP/T hava savunma sistemleri almak konusunda görüştüğünü belirten Stoltenberg, NATO’nun halihazırda Türkiye’de bir Patriot bataryası ve bir SAMP/T ile hava savunma sistemlerini artırdığını söyledi.

S-400 konusunun ciddi bir mesele olduğunu söyleyen Stoltenberg “Ama Türkiye’nin katkıları ve NATO’daki rolü S-400 meselesinden daha derindir” dedi.

Irak ve Suriye’de IŞİD’in yenilmesinin NATO’nun müttefiki Türkiye ile birlikte çalışması olmadan mümkün olamayacağını ileri süren Stoltenberg “Türk altyapısı sayesinde sınırı kontrol edebildik. Bu son derece önemliydi. Yani terörle mücadele konusunda Türkiye son derece önemli bir müttefik. Yani evet bu bir problem. S-400 kararının sonuçlarından endişeliyim ama şu konuda kesin olarak eminim ki Türkiye çok değerli ve önemli bir NATO müttefiki olmayı sürdürecek ve S-400’ün bazı sorunlar yaratmasına karşın Türkiye ile birlikte çok sayıda meseleye karşı birlikte çalışacağız” dedi.