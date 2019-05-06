Stoltenberg: S-400 sorununun çözümsüz kalması kimse için iyi olmaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg S-400 sorunu hakkında "Bugün Erdoğan'la, birkaç hafta önce Trump'la görüştüm. Türkiye'nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik" dedi. Stoltenberg, Patriot'ların Türkiye'nin sınır güvenliği için yeterli olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi "Akdeniz Diyaloğu'nun" 25'inci toplantısı için Ankara'daydı. Stoltenberg'in Ankara gündeminin asıl unsurları ise toplantının olağan konularının dışındaydı. Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler bir diğer NATO müttefiki ABD ile sorun olmayı sürdürüyor ve Stoltenberg'in Ankara görevleri arasında bu konu da vardı. Stoltenberg, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Bu görüşmelerin ardından NTV'ye çıkarak Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

- Toplantıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye minnettarız. Ortadoğu'daki istikrarsızlığı ve terörü konuştuk.

- (Türkiye'nin sınır güvenliği için NATO cephesinde) Patriot ve AWACS'larla güvenlik garantisi veriliyor.

- Hatay'da mülteci sorunuyla mücadeleyi göreceğiz.

- (ABD ile S-400 gerginliği) Bugün Erdoğan'la, birkaç hafta önce Trump'la görüştüm. Türkiye'nin pozisyonu açık ama endişemi ilettim. NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını söyledik. ABD'nin Patriot için Türkiye ile diyaloğu memnuniyet verici. NATO olarak çözüm bulunması için çabaları destekliyoruz. Çözüm bulunmaması ne ABD ne Türkiye ne de NATO için iyi olur.