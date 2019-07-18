NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Rusya'nın daha çok füzeye sahip olduğu bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı hedef alarak, Moskova'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) kurtarmak için zamanının daraldığı söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Stoltenberg, Rusya'nın anlaşmaya uymaması durumunda "ölçülü ve savunma amaçlı bir yanıt verileceğini" dile getirdi.

Stoltenberg, "Rusya'nın daha çok füzeye sahip olduğu bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Söz konusu anlaşma, 500-5000 kilometre menzilindeki karadan fırlatılan balistik füzeleri yasaklıyor.

NATO, Rusya'yı 9M729 isimli bir füze sistemi geliştirip konuçlandırmakla, dolayısıyla INF anlaşmasını da ihlâl etmekle suçluyor.

Söz konusu anlaşmadan çekildiğini açıklayan ilk ülke ABD olmuştu.