Stephon Clark arkadan vurulmuş

Kaliforniya'da 18 Mart'ta polisler tarafından öldürülen Clark'ın yeni ortaya çıkan otopsi sonuçları, arkadan vurulduğunu ve vurulduğunda polisi tehdit eder bir konumda olmadığını ortaya koydu.

Sacramento'da polisler tarafından öldürülen Stephon Clark'ın ailesi tarafından yaptırılan otopsi sonuçları açıklandı. Buna göre 22 yaşındaki siyahi Clark 8 kez arkasından vurulmuş. 18 Mart'ta polisin silah çekeceği "şüphesiyle" ateş ederek öldürdüğü Clark'ın silahsız olduğu, sadece cep telefonu taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Cuma günü yapılan açıklamada otopsiyi değerlendiren Dr. Bennet Omalu, "Arkadan vurulmuş" dedi. Kurşunların 7'sinin ölümcül kapasitede olduğunu belirten Omalu, Clark'ın bedeninde ağır hasar olduğunu söyledi. Omalu otopsi sonuçlarının Clark'ın vurulduktan sonra 3-10 dakika kadar yaşadığını gösterdiğini, ancak tıbbi desteğin ancak 6 dakika sonra geldiğini belirtti.

Sacramento polisi otopsiyi görmediklerini ve yorum yapmayacaklarını söylerken araştırma sürerken konuşmalarının "uygun olmayacağını" da belirtti.

POLİSLERİN GÖREVDEN ALINMASI İSTENİYOR

Kaliforniya'nın başkentinde sokak gösterileri 18 Mart'tan bugüne devam ediyor ve eylemciler eyalet yönetiminin Clark'ı vuran polisleri görevden almasını istiyor.

Aile polisin olayı örtbas etmek istedini düşünüyor ve otopsiyi de kendileri yaptırma yoluna gitti.

Polis başlangıçta Clark'ın görevli polislere doğru geldiğini ve onların da silahlı olduğunu düşündüklerini söylüyordu. Ancak polis kameralarındaki görüntüler ortaya çıkınca bunun net olmadığı anlaşıldı. Ailenin avukatı Benjamin Crump, otopsi sonuçlarının Clark'ın vurulduğu sırada yetkililere tehdit eden bir şekilde ilerlemediğini ortaya çıkarttığını söyledi.