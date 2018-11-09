Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi açık artırmayla satıldı

Stephen Hawking'e ait tekerlekli sandalye açık artırmayla satıldı. Sandalye için 300 bin sterlin ödeme yapıldı.

Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi ve madalyalarıyla ödüllerinin bir kısmı açık artırmayla satıldı. Satıştan toplamda 600 bin sterlin elde edildi.

Tekerlekli sandalye için yapılan ödeme 300 bin sterlini bulurken, aynı açık artırmada satılan Isaac Newton'a ait elyazıları 100 bin sterline, Charles Darwin'e ait bir mektupsa 50 bin sterline satıldı.

Elde edilen gelirlerin Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalıkları Derneği'ne verileceği belirtiliyor.

Satışta Hawking'in yazdığı makalelerin Hawking'e ait kopyaları da yer aldı. Hawking'in kara deliklerin radyayson yaydığını öngördüğü bir makalesi 7 bin 500 sterline satıldı.