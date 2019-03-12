Stephen Hawking İngiltere'de madeni parayla anılacak

İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in adı İngiltere'de yarım sterlin değerindeki 50 peni üzerine basıldı.

Geçen yıl 76 yaşında ölen bilim insanı fizik profesörü Stephen Hawking, özellikle kara delikler üzerine çalışmalarıyla biliniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hawking, Sir Isaac Newton ve Charles Darwin gibi bozuk paralarda adı geçen sayılı bilim insanları arasında.

Tasarımcı Edwina Ellis, "Küçük bozuk paraya büyük bir kara deliği sığdırmak istedim. Keşke burada olsaydı da buna kıkır kıkır gülseydi" dedi.

Ellis, Hawking'in "zor konuları anlaşılabilir, yakın ve ilişkilendirilebilir" kıldığını söyledi.