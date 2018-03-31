Stephen Hawking Cambridge'de uğurlanıyor...

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren astrofizikçi Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni yapıldı.

Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking için İngiltere'nin Cambridge kentinde ailesinin ve dostlarının katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Teorik fizik alanındaki çalışmaları ile bilimin bu alanında büyük ilerlemelere katkıda bulunan Hawking'in cenaze töreni için Cambridge kentindeki geçiş merasimi sırasında binlerce kişi toplandı.

Hawking'in beyaz zambak ve güllerle donatılan tabutu Cambridge Üniversitesi çalışanları tarafından taşındı. Törende ayrıca Hawking için bestelenen ve Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabından alıntılar içeren Gece Gökyüzünün Ötesi isimli uzay temalı müzik çalındı.

Törene, Cambridge Üniversitesi mezunu ve model Lily Cole, Queen müzik grubunun gitaristi ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May ve Hawking hakkında bir belgesel filmi çeken komedyen Dara O Briain da katıldı.

Astrofizikçi Hawking'in külleri, aralarında Isaac Newton, Charles Darwin, Michael Faraday gibi bilim insanlarının mezarlarının da bulunduğu Westminster Abbey olarak bilinen Aziz Peter Kilisesi'nde toprağa verilecek.