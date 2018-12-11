Stephen Curry, ABD’nin Ay’a çıktığına inanmadı: NASA ikna için seferber oldu

Bugün NBA'de oynanan basketbolun simgesi Stephen Curry'nin 'Aya gittiğimize hiç inanmıyorum' demesi, ABD'de tartışmaya yol açtı. NASA, Curry'yi, Houston kentindeki Ay Laboratuvarı'nı gezip Ay'dan getirilen yüzlerce kilo kayayı kendi gözleriyle görmeye davet etti.

Amerikan basketbolunda 3'lüklerin efendisi, Golden State Warriors tarzı oyunun imzası olarak tanınan Stephen Curry'nin ABD'nin Ay'a gittiğine inanmadığı ortaya çıktı.

The Ringer web sitesinin 'Winging It' isimli podcastinde Stephen Curry ve takım arkadaşı Andre Iguodala, Atlanta Hawks oyuncuları Vince Carter ve Kent Bazemore ve sunucu Annie Finberg arasında dönen sohbette konu dönüp dolaşıp film yapımcılarının dinozorların çıkardığı sesi nereden bilebileceği, bu sesi nasıl uydurduğuna geldi.

Bu sırada Curry gruba "Hiç aya gittik mi" diye sordu. Sökün eden "hayır" yanıtları üzerine "Bence de gitmedik" diye hemfikir olduğunu belirten Golden State Warriors'ın yıldızı, Finberg'in "Ay'a gitmedik mi, böyle mi düşünüyorsun" yoklaması üzerine "Yok, hayır" diye teyit etti.

'BİR STANLEY KUBRICK FİLMİ Mİ?'

"Stanley Kubrick'i araştırın" diye araya giren Bazemore da NASA'nın ünlü yönetmen Stanley Kubrick'i tutarak Apollo 11 ve 12'yi Ay'a gitmiş gibi gösteren filmler çektirdiğine dair komplo teorisini gündeme getirdi.

'HOUSTON KENTİNE GELDİĞİNİZDE NASA'YA BİR UĞRAYIN'

Bunun üzerine NASA Sözcüsü Allard Beutel, "Sayın Curry'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan Johnson Uzay Merkezi içindeki Ay Laboratuvarı'nı gezmesini çok isteriz" davetini yaptı.

Curry'yi Houston Rockets maçı için kente gittiklerinde merkezi ziyaret etmeye çağıran Beutel, şunları söyledi: "Apollo misyonun kontrol-kumandasının bulunduğu merkezde yüzlerce kilo Ay taşı depolamış durumdayız. Ziyareti sırasında bizim 50 yıl önce neler yapmış olduğumuz kadar aya geri gitmek ve orada kalıcı olmak için şimdi neler yaptığımızı da birinci elden görebilir."

Resmi açıklamalara göre NASA, 1969 ile 1972 arasında Ay'a 6 kez misyon gönderdi, Ay yüzeyine toplam 12 astronot indirdi.