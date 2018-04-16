Starbucks'ın ırkçı tutumu protesto ediliyor

Kahve zinciri Starbucks'ın Philadelphia'daki mağazasında, iki siyahi adamın gözaltına alınması, büyük tepkiye neden oldu. Şirket kendisini 'ırk ayrımına karşıyız' diyerek savunuyor.

Kahve zinciri Starbucks, kendisini bir "kahveci" olmanın ötesinde, günün moda müziği, wi-fi ve rahat sandalyelerle "hoş geldin" diyen bir mekan olarak sunuyor.

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir Starbucks'ta zincirin diğer 28 bin şubesinde olduğu gibi kahve içip sohbet eden iki siyahinin gözaltına alınması, bu havayı dağıtmaya yetti.

Şirketin CEO'su Kevin Johnson, gözaltını "anlaşılmaz bir karar" bulduğunu söyleyip kurum olarak ayrımcılığa ve ırkçı yaklaşıma karşı olduklarını belirtirken, iki siyahiden kişisel olarak özür dilediğini duyurdu.

Ancak bu, protestocuların Pazar günü Philadelphia'nın merkezindeki, gözaltıların gerçekleştiği mağaza dışında toplanmasını engellemedi.

'BU ÜLKE SİYAHİLERİN SIRTINDA KURULDU'

Kalabalığın içinde Washington Post'a konuşan Jeffrey Jordan, “Ben de herhangi biriyim ve eşitlik talep ediyorum. 2018 yılında bu karmaşaya katlanmak zorunda olmamız utanç verici. Bu ülke siyahi insanların sırtında inşa edildi ve şimdi Starbucks bize ikinci sınıfmışız gibi davranacak” dedi.

Washington'da sabahları kahve içip gazete okumak için yolu üzerindeki 3 Starbucks'tan birini ziyaret eden Gregory Wilkins ise, Philadelphia'da meydana gelen olay gibi bir şeyin tekrar ortaya çıkması durumunda kahvesini başka bir yerde içmeyi düşündüğünü söyledi.

SUÇLARI TUVALETİ KULLANMAK İSTERKEN KAHVE SİPARİŞ ETMEMEK

Perşembe günü yapılan gözaltının haberi, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki gördü. Videoda birkaç polisin masaya oturmuş ve bir arkadaşlarını beklediği belirtilen iki siyahi adamla konuştuğu, ardından diğer müşterilerin savunma çabasına karşın adamları kelepçeleyip dışarı götürdüğü görülüyor.





Polis yetkilileri, memurların Starbucks çalışanlarının 911'i arayıp iki siyahi adamın mağazaya izinsiz giriş yaptığını bildirmesi üzerine olay yerine gittiğini belirtiyor. İddiaya göre içeri girip tuvaleti kullanmak istediklerinde bir şey satın almadıkları için reddedilen iki adam, daha sonra mekanda oturmaya devam etti. Çalışanlar da bunun üzerine 911'i aradı.

CEO Johnson'ın açıklamasında, polisin olay yerine gelmesine neden olan şeyden söz edilmiyor ancak Starbucks sözcüsü, gözaltının yapıldığı mağazanın, tuvaletlerin yalnızca müşterilerce kullanılmasına imkan verdiğini vurguluyor.

Starbucks CEO'su; “Mağaza müdürümüz asla bu adamların gözaltına alınmasını amaçlamamıştır ve bu konu gereksizce tırmandırılmamalıdır” diyor. Öte yandan şirket çalışanlarının "ne zaman polis çağrılacağı" konusunda eğitileceği belirtiliyor.

Polis, gözaltına alınan adamların isimlerini açıklamadı. Bölge savcılığından bir sözcü, iki kişinin bir suçun işlendiği yönündeki "kanıt eksikliği" nedeniyle serbest bırakıldığını ancak polis soruşturmasını gerekçe göstererek daha fazla yorum yapmayı reddettiğini söyledi.

Kahve zincirindeki ırkçı uygulamanın kayıtları, sosyal medyada tam 8 milyon kez izlendi.