Starbucks'ın eski CEO'su ABD Başkanlığını düşünüyor

Starbucks kahve zincirinin eski CEO'su milyarder Howard Schulz, gelecek yıl ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayı 'ciddi ciddi düşündüğünü' açıkladı.

2020 ABD başkanlık seçimleri için saha kenarında ısınmaya başlayan ilk milyarder eski Starbucks CEO'su Howard Schultz oldu. Milyarder yatırımcı, merkezci çizgide bağımsız aday olarak yarışmayı ciddi ciddi değerlendirdiğini açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için saha kenarında ısınmaya başlayan ilk milyarder eski Starbucks CEO'su Howard Schultz oldu.

CBS'in "60 Dakika" programına konuşan Schultz, "merkezci bağımsız aday" olarak yarışmayı ciddi ciddi değerlendirdiğini belirtti. Kahve zinciri devinin kurucusu, hem Cumhuriyetçi hem de Demokratları eleştirerek "Çok kırılgan zamanlardan geçiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu Başkan'ın başkan olma niteliklerine sahip olmaması yetmezmiş gibi her iki parti de Amerikan halkı adına gerekli olan şeyleri yerine getirmek yerine her gün birbirlerinden intikam alma politikaları peşinde koşuyor, bu konuda çok istikrarlılar."

EKİBİ ARAŞTIRMA YAPIYOR

Geçen hafta CNN, yakın çevresinden iki kişiye dayanarak Schultz'un 2020'de bağımsız adaylık için potansiyel olup olmadığını araştırdığını duyurmuştu.

Ünlü yatırımcının danışmanlarına yakın bir kişi, Schultz'un ekibinin böyle bir olanak olup olmadığını araştırdığını, ama tüm seçeneklerin masada olduğunu aktarıp şunları söylemişti:

"Schultz hem kendi geleceği hem de ülkesine en iyi nasıl hizmet edebileceğini derinlemesine düşünüyor."

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ DERT EDİNMİŞ

Kendini "ömür boyu Demokrat" diye niteleyen ve 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı güçlü biçimde destekleyen 65 yaşındaki işadamı, Starbucks Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerini Haziran 2018'de tümden bıraktı.

O sırada da ABD Başkan adaylığını değerlendirdiğinden söz ederken özellikle gelir eşitsizliği sorununa vurgu yapmıştı.

SOLCULARA KARŞI

Schultz'un Nisan 2017 itibarıyla net serveti 3,1 milyar dolardı. Nitekim New York Times gazetesine verdiği mülakatta da Demokrat Parti'nin "aşırı solcu" bir başkan adayı çıkarması halinde kesinlikle Trump'a kaybedeceğini savundu:

"Başkan Trump ile aşırı solcu, ilerlemeci bir aday arasında seçim yapmak zorunda kalınırsa pek çok kişi Trump'ın yeniden seçileceği görüşünde."